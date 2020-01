Calciomercato Milan, Piatek il più richiesto: Tottenham alla finestra

Calciomercato Milan: anche il Tottenham pensa a Piatek

Calcio Mercato Milan Piatek | Una parte di stagione molto delicata per il Milan, ancora insicuro in campionato e alla disperata ricerca di rinforzi. I rossoneri saranno impegnati in una sessione di mercato molto importante, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Occhio soprattutto ai movimenti in attacco, dove il Diavolo ha già preso Ibrahimovic, e che adesso potrebbe lasciar partire una punta. Il primo indiziato alla cessione è sicuramente Piatek, polacco reduce da una prima parte di stagione non esaltante.

L’ex Genoa è stato spesso accostato a vari club, e pare che adesso si sia aggiunta una nuova pretendente alla corsa. Stiamo parlando del Tottenham, che stando a quanto riportato dal Guardian, sembra abbia intenzione di provarci. Gli Spurs dovranno infatti rinunciare a Kane per un bel po a causa di una lesione al tendine del ginocchio.

Piatek: futuro in Premier League?

ll rendimento di Piatek non è sicuramente paragonabile a quello dello scorso anno, e i suoi numeri lo certificano appieno. Il polacco non sembra più se stesso, e intanto i rossoneri cominciano a valutare le varie avance. Il Tottenham è una pretendente concreta, così’ come l’Aston Villa, che nella giornata di ieri ha presentato la prima offerta.