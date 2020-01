Calciomercato Milan: Piatek e Reina all’Aston Villa

Calciomercato Milan: Piatek e Reina verso la cessione?

Calciomercato Milan, non solo Piatek, anche Pepe Reina potrebbe finire in Premier League subito.

Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, il portiere spagnolo, al pari dell’attaccante, sarebbe un obiettivo dell’Aston Villa visto il lungo infortunio che dovrà affrontare Tom Heaton. L’allenatore Dean Smith ha richiesto un giocatore pronto da subito e che conosca già il campionato.

Intanto a salutare i rossoneri potrebbe essere anche il polacco. Piatek, con l’arrivo di Ibrahimovic, si trova accanto un giocatore decisamente ingombrante sia caratterialmente sia tecnicamente, ma i due, come riportato da Tuttosport, potrebbero anche coesistere visto che Pioli, in più occasioni, non ha negato tale possibilità.

Tuttavia siamo a gennaio ed è tardi per sperimentare. in più ed è tempo di mercato e il Milan, per politica societaria, ha solo un numero risicato di incedibili.

Per Kris sono arrivati dei sondaggi da parte di squadre estere come Bayer Leverkusen in Germania mentre dalla Premier si sono fatte vive Newcastle e Aston Villa.

Ultime Milan: l’offerta ai rossoneri

La pista più calda porta proprio alla squadra allenata da Smith. Piatek è stato preso per 35 milioni – pagati in un’unica rata – dal Genoa un anno fa e il Milan non vuole generare minusvalenza. Quindi servono almeno 30 milioni per fare un’operazione a saldo positivo. Una richiesta importante, che fa a pugni con quello che è stato il rendimento di Piatek in questo campionato.