Calciomercato Milan: fissato il prezzo di Paqueta, il PSG chiede lo sconto

Calciomercato Milan: Paqueta verso il PSG

Calcio Mercato Milan Paqueta | Il Milan continuerà a lavorare in questo mercato di gennaio con ogni probabilità. Il club rossonero, dopo l’acquisto a titolo definitivo di Zlatan Ibrahimovic, ora pensa a quelle che potrebbero essere le cessioni di gennaio che porterebbero fondi importanti nelle casse del club. Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano, è uno dei possibili nomi in uscita. Stefano Pioli recentemente ha ammesso di voler tanto in più dal calciatore e il club rossonero vorrebbe puntarci per i prossimi anni. Ma il Paris Saint-Germain potrebbe presentarsi dall’Ac Milan con una cifra importante che a quel punto permetterebbe di chiudere la cessione. Il calciatore andrebbe volentieri al PSG visto il periodo attuale in casa Milan.

Ultime Milan – PSG su Paqueta

Il club parigino ha tenuto sotto osservazione per diverse settimane il centrocampista brasiliano, e negli ultimi giorni il ds Leonardo ha confermato l’interesse. Per ora è da escludere che Paquetà approdi in Francia già da questa sessione di mercato, anche perché a quanto pare il brasiliano sembra essere ritornato al centro del progetto. In più il Paris Saint-Germain ha chiesto un piccolo sconto al club rossonero (cosa che non ha intenzione di fare il Milan). Il Psg resta alla finestra per Lucas Paquetá con l’ex Leonardo che (secondo Tuttosport) dopo averlo portato in rossonero vorrebbe averlo anche a Parigi. Resta la distanza economica tra domanda e offerta, intanto il Milan ha fissato il prezzo a 35 milioni di euro.