Calciomercato Juventus, su Rugani c’è anche la Sampdoria

La Juventus ha trovato in Demiral un ottimo innesto: lo spazio per Rugani, nonostante sia sempre stato apprezzato da Sarri, si è ridotto oltremodo e per questo si sta cercando una soluzione che accontenti tuti: la Sampdoria potrebbe essere l’ideale.

Calcio mercato Juve, affare Rugani con la Samp

Perché al club di Ferrero un centrale serve come il pane (d’altronde c’è anche un nome in ballo col Napoli) e perché la Juve non vuole depauperare un grande investimento, né tantomeno far marcire un proprio giocatore in panchina o peggio in tribuna. Ecco perché un prestito secco potrebbe far tutti contenti, come riferito da Sportitalia. Sul difensore ex Empoli, però, non ci sono solo i blucerchiati: piace molto, come si sa, anche al Milan, e nelle ultime ore c’è stato l’inserimento dell’Eintracht Francoforte. Nella stagione 2019/2020, soltanto 3 presenze per lui: una in campionato contro il Genoa e 2 in Champions League.

Ultime Juve, mercato chiuso?

Le parole di Paratici dopo l’affare Kulusevski hanno spiazzato tutti, visto che hanno annunciato al chiusura del mercato. In realtà, la Vecchia Signora si sta muovendo semplicemente su un piano diverso, anzi, su piani diversi. Uno è quello che porta a sfoltire la rosa, gestendo gli esuberi; l’altro è quello che sta portanod ad investire su profili giovanissimi ma altamente promettenti, da inserire nella seconda squadra che milita in Serie C.