Calciomercato Juventus, Orsolini può tornare: spunta un accordo col Bologna

Calciomercato Juventus, Orsolini torna a casa? Paratici pensa al suo ritorno

Calciomercato Juventus – Orsolini | Può essere considerato uno dei rimpianti della Juventus degli ultimi anni. La scorsa stagione il Bologna lo ha prelevato dalla Juve, riscattandolo e acquistando il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Le cifre dell’affare toccarono i 15 milioni, che ad oggi sembrano essersi raddoppiati. Il valore di Riccardo Orsolini è sicuramente aumentato e i felsinei si godono il proprio gioiello. Sono sei le reti in venti presenze stagionali, una crescita e una qualità incredibile messa in mostra in questa prima frazione di campionato. Prestazioni che hanno convinto anche il CT della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, che potrebbe farci più di qualche pensiero in vista della prossima spedizione italiana. E’ uno dei calciatori più rappresentativi del Bologna attualmente e Sinisa Mihajlovic lo considera uno dei suoi oggetti di valore all’interno del suo undici di formazione.

Notizie Juventus, per Orsolini ci sarebbe un accordo sulla possibilità di recompra: i dettagli