Calciomercato Juventus, Ntenda e Cotter: doppio colpo per il futuro (UFFICIALE)

Calciomercato Juventus, Ntenda e Cotter sono i colpi di Fabio Paratici per il futuro

Calciomercato Juventus – Ntenda e Cotter | La Juventus per il mercato di gennaio guarda già al futuro. Dopo aver piazzato il colpo Dejan Kulusevski, che si unirà al club solo al termine della stagione, arrivano due acquisti importanti per quel che concerne la batteria dei giovani. Uno arriva dal campionato francese, precisamente dal Nantes e porta il nome di Jean-Claude Ntenda. Il secondo – già ufficiale – è lo svizzero Yannick Cotter che ha appena compiuto i 18 anni e aveva già trovato l’esordio con la maglia del Sion tra i professionisti.

News Juventus, Ntenda e Cotter: chi sono i due nuovi talenti acquistati dai bianconeri

E’ ufficiale l’arrivo alla Juventus del giovanissimo esterno offensivo, Yannick Cotter. L’attaccante svizzero dotato di una buona struttura fisica e ormai ex Sion, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus e farà parte della formazione Under 23 del club bianconero. Riparte dai giovani Fabio Paratici, lo svizzero ha soli 18 anni, così come l’altro acquisto in casa Juve, Jean-Claude Ntenda. Prelevato dal Nantes, c’è dunque anche il giovanissimo terzino mancino proveniente dal club francese. Arriva in bianconero a titolo definitivo e questa mattina è arrivato in Italia per le visite mediche al J-Medical. Il classe 2002 si è presentato a Torino dove, al margine delle visite con lo staff bianconero, firmerà un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2023.