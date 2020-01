Calciomercato Juventus, Mertens non è solo un’idea

Ultime Juventus: Mertens può arrivare. Come riportato da Radio Sport, il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scoprire, decifrare e capire.

A giugno il contratto dell’ex PSV andrà in scadenza e le trattative per il rinnovo sono ancora in una fase di stallo.

Per questa ragione il 32enne già da febbraio potrebbe accordarsi con un’altra squadra, liberandosi a parametro zero. Il classe 1987 ha senza alcun dubbio tantissimi estimatori, anche in Italia. Roma e Inter ci starebbero pensando, ma nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi Juventus. Infatti Mertens sarebbe una richiesta esplicita del tecnico dei piemontesi Maurizio Sarri come confermato da diversi operatori di mercato.

Ultime Juventus: la Roma vuole Mertens subito

Perchè la trattativa si concretizzi, tuttavia, la Juventus dovrà sperare che il calciatore resti in questa situazione contrattuale fino a giungo. Ipotesi al momento complicata per due ragione. Il Napoli nelle ultime settimane si sarebbe mosso per rinnovare il contratto e la Roma vorrebbe l’attaccante nella capitale subito. Ci sarebbe stato un tentativo di un intermediario importante di portare il belga in giallorosso, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ad oggi no nsembra disposto a cedere il classe ’87 a gennaio in Italia.