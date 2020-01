Calciomercato Juventus: Han raggiunge Mandzukic all’Al-Duhail (UFFICIALE)

Calciomercato Juventus, arriva l’ufficialità per Han: passa all’Al-Duhail

Calciomercato Juventus – Han Kwang-Son dice ufficialmente addio alla Juventus. E’ arrivato l’annuncio ufficiale dell’Al-Duhail che, attraverso il proprio canale di Twitter, ha dichiarato di aver acquistato l’attaccante della Juventus. Il nordcoreano classe ’98 raggiunge così il suo ex compagno di squadra, Mario Mandzukic e anche Medhi Benatia, già al club qatariota da un anno a questa parte.

Ultime Juventus, Han passa all’Al-Duhail: formula e dettagli

Si è definito il passaggio all’Al-Duhail dell’attaccante coreano, Han Kwang-Son. Alla Continassa di è lavorato per trasferire l’ex Cagliari e Perugia al club qatariota, perché il giovane classe 1998 non avrebbe convinto la dirigenza bianconera. Con l’Under 23 della Juventus non è riuscito ad incidere ed è per questo che il club bianconero ha deciso di monetizzare. Tra le ipotesi per il futuro c’era anche quella di un prestito in Serie B, ma sia il calciatore che la stessa società di Torino, hanno deciso di dividere le proprie strade. Infatti Han non tornerà in Italia e la sua sarà un’esperienza definitiva in Qatar. Di seguito, l’annuncio ufficiale del club dell’Al-Duhail.