Calciomercato Inter, Tonali obiettivo concreto: oggi c’è stato un incontro

Calciomercato Inter: incontro con il Brescia per Tonali

Calcio Mercato Inter Tonali | L’Inter continua ad andare a caccia di rinforzi, ed in particolare nel ruolo di centrocampista, dove Antonio Conte vorrebbe avere più opzioni. Gli obiettivi in quel ruolo sono tanti, ma l’oggetto del desiderio di Marotta resta sempre Sandro Tonali.

Il giovanissimo giocatore resta nel mirino, e stando a quanto riportato da Sportitalia, sembra che oggi sia andato in scena un incontro importante con il Brescia. I nerazzurri si sentono ancora in corsa, e si guardano le spalle dalla concorrenza spietata di Napoli e Juventus. Intanto il club meneghino starebbe anche preparando un’offerta importante.

Inter: Tonali obiettivo europeo, concorrenza spietata

Sandro Tonali è senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi in Europa, ed è ovvio che le sue prestazioni abbiano suscitato l’interesse anche da parte di top club esteri. Uno di questi è il PSG, che starebbe cercando a tutti i costi di anticipare le italiane in corsa. Il ds dei parigini Leonardo è rimasto stregato dal centrocampista, e chissà se da qui a breve non possa arrivare un’offerta concreta anche dalla sponda Parigi. Per ora l’Inter resta in piena corsa, Marotta e Ausilio portano avanti altri contatti, ma la situazione sarà da valutare in futuro.