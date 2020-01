Calciomercato Inter: preso Young, in arrivo anche il centrocampista

Notizie Inter: Young ad un passo, ora arriva anche il centrocampista. Come riportato da Tuttosport, i soldi per Vidal sono quasi in cassa. La trattativa tra Gabigol e il Flamengo per proseguire il matrimonio terminato il 31 dicembre segna passi avanti all’insegna dell’ottimismo.

Il club brasiliano si è impegnato a dare all’Inter 16 milioni per l’80% del cartellino (il restante 20% resterebbe in mano ai nerazzurri e potrebbe essere una plusvalenza futura). Milioni, quelli per la cessione di Gabigol, necessari per formulare l’offerta al Barcellona avendo tutte le coperture necessarie. E’ intenzione dell’Inter – che sta studiando la strategia con Fernando Felicevich, procuratore del cileno – seguire lo schema rivelatosi vincente con il Sassuolo per Sensi (3 milioni per il prestito e 25 al riscatto). Come riportato da Tuttosport, infatti, l’affondo verrà portato dopo la Supercoppa di Spagna in Arabia (Vidal è stato convocato, ma sarebbe stata una notizia il contrario). L’Inter, al momento, non vuole prendere in considerazione alternative come Nahitan Nandez e Christian Eriksen, però – nel caso in cui fosse impossibile arrivare a Vidal – la società insieme a Conte valuterà il da farsi.

Ultime Inter: Young ad un passo

Intanto per la corsia di sinistra dopo gli assalti falliti ad Alonso ed Acuna, la società ha virato su Ashley Young, laterale piuttosto stagionato del Manchester United (a luglio compirà 35 anni) che ha il contratto in scadenza a giugno. Opzione che rappresenta il classico usato sicuro, considerata l’abitudine di Young (che Conte ha affrontato in Premier) a calcare grandi platee. L’Inter da settimane lavora sull’obiettivo, ben tenuto nascosto, ed è pronta a chiudere al più presto.