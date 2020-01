Calciomercato Inter: Kumbulla ad un passo, Dimarco nell’affare

Mercato Inter – Il mercato di gennaio può essere imprevedibile. L’Inter lavora per chiudere con l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. Il calciatore è finito nel mirino del Napoli che vorrebbe prenderlo insieme a Rrahmani e Amrabat per giugno, ma ora si inserisce anche prepotentemente l’Inter che potrebbe girare un calciatore a gennaio al Verona per avere una corsia preferenziale per la prossima estate. Kumbulla si sta mettendo in mostra alla sua prima stagione in Serie A, è un difensore classe 200 di nazionalità albanese.

Inter news – Kumbulla in arrivo

Il Napoli sembrava aver messo passi importanti per il calciatore in queste ultime settimane, visti i continui contatti tra il direttore sportivo del Napoli Giuntoli e quello del Verona D’Amico, ma l’Inter potrebbe aver sorpassato gli azzurri. Dopo la vittoria, sul campo del San Paolo, l’Inter potrebbe aver battuto il Napoli anche in ottica mercato. I nerazzuri sembrano in pole position per Marash Kumbulla, visto che su Amrabat il Napoli ormai è avanti. Come riportato da Sky Sport, l’Hellas Verona ha lasciato un canale preferenziale ai nerazzurri per il difensore nel caso il club volesse accelerare e chiudere in vista di giugno. In questa operazione all’hellas Verona andrebbe girato da subito Dimarco, calciatore finito nel mirino del Verona per rinforzare la corsia sinistra del campo.