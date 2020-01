Calciomercato Inter, Giroud si riavvicina: niente Lione per il francese

Calciomercato Inter: nuove speranze per Giroud

Calcio Mercato Inter Giroud | L’Inter è senza dubbio uno dei club più attivi sul mercato, e i contatti negli ultimi giorni sono stati molteplici. Gli obiettivi nerazzurri sono ormai noti a tutti, ed è altrettanto noto il fatto che da qualche settimana la strategia principale è quella di prendere un attaccante. Uno dei centravanti più discussi degli ultimi tempi è Giroud, obiettivo dell’Inter già da un bel po di tempo, e che nelle ultime ore sembra si sia riavvicinato nell’orbita.

Il motivo? Il francese era stato accostato al Lione come pedina di scambio per prendere Dembelè, ma a margine di un evento coi soci del club, il presidente dell’OL Jean-Michel Aulas ha però escluso che l’addio del suo bomber nella finestra invernale apertarsi il 2 gennaio scorso. Ecco che il Chelsea potrebbe liberare il suo giocatore, non gratuitamente però: possibile che ci vogliano circa 5 milioni, così come riportato da cm.it.

News Inter: Gabigol nella trattativa per Giroud?

Giroud è uno degli obiettivi principali dell’Inter, ma attualmente la trattativa non sembra ancora essere decollata. La svolta potrebbe arrivare con una contropartita tecnica, nello specifico Gabigol, attaccante che piace molto ai Blues. Questa la situazione riportata dalla nostra redazione.