Calciomercato Fiorentina, frenata per Cutrone: due le alternative

Calciomercato Fiorentina, frenata per Cutrone: le soluzioni di Pradè

Mercato Fiorentina, Cutrone non si sblocca. Brusca frenata nella trattativa tra Fiorentina e Wolverhampton per il ritorno in Italia di Patrick Cutrone. Il club inglese, che ha acquistato il calciatore solo in estate dal Milan per 18 milioni, vorrebbe inserire nell’accordo per la cessione alcune clausole legate al rendimento. Queste al momento non trovano d’accordo i viola.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la società inglese si sta rivelando avversario tosto perché non vorrebbe lasciare del tutto il controllo del cartellino alla Fiorentina. Questo sta mettendo a dura prova la pazienza della Fiorentina e dello stesso giocatore.

La Fiorentina ha pronta un’offerta ai Wolves per il prestito di 18 mesi ed in seguito l’obbligo di riscatto, ad una cifra pagabile in tre anni.

Ultime Fiorentina, ecco le alternative

I viola hanno bisogno di una prima punta di pesa al più presto e per questo non intendono tergiversare ulteriormente. Il ds Daniele Pradè, anche lui messo sotto esame da Rocco Commisso, vuole accontentare Iachini al più presto. Per questo se nelle prossime ore non dovesse concretizzarsi la pista sono già pronte le alternative, a partire da Zaza e Petagna. In difesa, invece, si allontana Bonifazi del Torino.