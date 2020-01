Tweet on Twitter

Share on Facebook

Esposito e Chiesa prendono Francesco Totti come procuratore

Calciomercato Fiorentina – Arrivano notizie importanti che potrebbero aprire a nuovi scenari in casa Fiorentina. Dopo la firma di Sebastiano Esposito (per la sua nuova agenzia di scouting) Francesco Totti ha deciso di chiudere un altro colpo da procuratore sportivo. Federico Chiesa vicinissimo al passaggio di cambio agente, finirà anche lui come Esposito nelle mani di Totti. L’ex capitano della Roma ha iniziato negli ultimi mesi la sua nuova vita da procuratore con la collaborazione con l’agenzia inglese Stellar Group, che tra i suoi fondatori ha anche Jonathan Barnett, nominato da Forbes l’agente sportivo più potente del mondo. L’agenzia di Totti, che avrà la base operativa a Roma, avrà infatti una collaborazione diretta con lo l’agenzia, la stessa che concluse il passaggio di Bale al Real Madrid.

Totti, dopo Esposito anche Chiesa

Il giovane talento della Fiorentina, Federico Chiesa, potrebbe finire nelle mani di Francesco Totti. Il calciatore sarebbe pronto a sposare le nuove idee dell’ex dieci della Roma. Tutto sta avvenendo in gran segreto, come già accaduto nelle ultime settimane con il baby attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito, al momento impegnato nel trattare il rinnovo del contratto con l’Inter. Chiesa ricomincia da Totti: tutto pronto per il matrimonio con l’agenzia che lavora con l’ex capitano giallorosso. Intanto i tifosi viola sperano che con Totti chiesa possa restare la bandiera della Fiorentina fino a fine carriera.