Musa Barrow sta per vestire la maglia del Bologna: l’attaccante ormai ex Atalanta sta per firmare un contratto con il club felsineo.

Calcio mercato Bologna, Barrow in arrivo

A Sky Sport i dettagli dell’operazione Barrow. Le due società hanno scelto di impostare l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, che avverrà nel 2021, tra un anno esatto. Ai bergamaschi andranno 13 milioni, più possibili 6 come bonus. Per il giovane invece un quadriennale da 500.000 mila euro a stagione. Resta quindi fuori Ibanez dall’accordo: i club continueranno a parlarne, ma in maniera slegata, previsti ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Fino a questo momento, l’attaccante ha disputato 8 gare con gli orobici e cerca una maggiore continuità d’impiego. Il Bologna ha finalmente trovato il sostituto di Destro, passato al Genoa con il benestare di Mihajlovic.

Ultime Bologna, arriva anche Vignato

Come già anticipato ieri, Bigon è scatenato. Sta per portare in Emilia anche uno dei profili giovani più ambiti del calcio italiano in questo momento. Qualcuno se lo ricorderà per l’episodio con Francesco Totti, ma nel frattempo il giovane classe 2000 Emanuel Vignato ha continuato ad incantare con la maglia del Chievo Verona. Col Bologna l’intesa è stata trovate sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per la cifra di 3 milioni, più una percentuale su una rivendita futura.