Ultime Roma, c’è il rinnovo di Kolarov: accordo trovato fino al 30 giugno 2021

Ultime As Roma – Rinnovo per Kolarov | E’ arrivata la fumata bianca: Aleksandar Kolarov rinnova con la Roma fino al 2021. Il suo contratto era in scadenza, ma il club giallorosso non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio terzino.

Fino ad ora Kolarov ha collezionato 113 presenze con la maglia del club e ha trovato ben 17 gol. Arrivato nell’estate del 2017 è diventato ben presto un elemento importante della Roma. Infatti, in questa stagione, continua ad essere un fedelissimo dello scacchiere di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese lo ha schierato praticamente in ogni occasione, salvo l’ultimo impegno di Europa League. Mai assente il serbo, senza contare la gara contro il Wolfsberg.

Il CEO della Roma, Giudo Fienga, ha dichiarato: “Siamo felici di poter annunciare questo rinnovo. Alex ha sempre garantito un altissimo livello professionale dentro e fuori dal campo. Questo ci consente di poter continuare a contare su di lui”.

News Roma, le parole di Kolarov dopo il rinnovo

Sul sito ufficiale della Roma sono apparse anche le dichiarazioni di Aleksandar Kolarov. Ecco le sue parole subito dopo il rinnovo: “Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me. Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”.