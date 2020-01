Roma, Totti: “Mai messo like al commento di cattivo gusto su Florenzi”

Roma, Totti chiarisce il commento su Florenzi

Roma Totti commento Florenzi | Più che la sconfitta interna contro il Torino, a Roma sta facendo rumore da questa mattina il presunto ‘like’ dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti ad un commento sui social contro Alessandro Florenzi. Dopo una mattinata di polemiche sui social e nelle radio romane, Totti in persona via social network ha voluto “precisare che non ho mai messo ‘like’ a quel commento di cattivo gusto su Alessandro Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi dell’AS Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”.

Notizie Roma, l’ex Capitano a DAZN

Sempre oggi sono uscite le prime dichiarazioni che Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha rilasciato nel corso di una intervista ai microfoni di DAZN in cui parla dei suoi programmi per il futuro. “Un Totti di 25 anni non giocherebbe alla Roma, lo avrebbero già comprato”. Dopo la breve parentesi da dirigente del club giallorosso, l’ex Capitano della Roma si dedicherà all’attività di scopritore di talenti lavorando fra l’Italia e l’Inghilterra. “Io un procuratore? E’ una parola un po’ vecchia. Preferisco dire scouting. Perlustro e vedo se riesco a trovare qualche giovane promettente”, ha spiegato Totti.