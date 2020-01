Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 8 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna positiva per te, approfitta di questo e non rimandare nulla alla giornata di domani. Maggiori certezze arriveranno per quel che concerne il lavoro.

Toro. Novità in arrivo per i sentimenti e saranno positive. Occhio però a scindere tra lavoro e amore: il troppo nervosismo causato dai progetti lavorativi, potrebbe mettere in crisi alcune cose.

Gemelli. Luna nel tuo segno, metti da parte l’arrabbiatura perché Marte ti resta in opposizione e potrebbe crearti qualche problema nei rapporti.

Cancro. Cerca la serenità, anche quando non è facile. Devi trovarla, perché il lavoro ti mette troppa agitazione. Quando chiudi una porta, ricorda che potrebbe aprirsi un portone.

Leone. Favoriti gli incontri, è il momento per avanzare nuove conoscenze. Sul lavoro invece, ti sentirai sotto pressione. Alcune richieste esasperate nei ritmi che dovrai tenere a lavoro, ti metteranno sotto stress.

Vergine. Evita le tensioni se sei in coppia. Nel lavoro, invece, procede la via del successo. Sono molto favoriti gli accordi lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potrebbe essere un giorno in cui chiuderai una storia e questo vale per quelle di grande importanza e non. Piccoli contrasti li avrai anche sul lavoro, i rapporti potrebbero cominciare a diventare tesi.

Scorpione. Ti consiglio di impegnarti solo per le cose importanti, perché questi saranno giorni sottotono. Prendi tempo per le decisioni importanti.

Sagittario. Evita le distrazioni sul lavoro, affronta le crisi in amore. Sarebbe meglio dare un taglio a quelle cose che sono troppo complicate da superare, piuttosto che ostinarsi a portare in avanti un qualcosa che è destinata a tramontare.

Capricorno. Sarà un gennaio scoppiettante per l’amore. Le storie appena sbocciate, potrebbero diventare importanti. Venere favorevole ed è per questo che andrà tutto bene nei sentimenti. Siate bravi a cogliere l’occasione, perché dal 13 gennaio Venere sarà dalla vostra parte.

Acquario. Anche il tuo segno è favorito da Venere, dunque i sentimenti sono alle porte. Sul lavoro potresti vivere un cambiamento, ma ti consiglio di valutare bene le proposte. Non è detto che possa piacerti.

Pesci. Occhio alle gelosie, chiarisci ogni dubbio. La tensione è viva, ti consiglio di scaricarla nello sport o di cominciare a praticare un po’ di palestra. Le cose andranno a migliorare però, non temere.