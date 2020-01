Notizie Torino, infortunio Ansaldi: condizioni e tempi di recupero

Brutte nuove per Mazzarri ed il Toro: gli esami medici hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro.

Ultime Torino, stop per Ansaldi

Dopo aver saltato Roma-Torino, l’esterno granata mancherà anche i prossimi impegni. Lo ha annunciato oggi il club con un comunicato: “Per gli esiti di un dolore al polpaccio avvertito alla fine dell’allenamento di ieri Cristian Ansaldi è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali. I test hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Previsti nuovi controlli all’inizio della prossima settimana“. Problemi in allenamento anche quest’oggi, l’argentino salterà sicuramente la prossima gara di Coppa Italia ed il prossimo impegno in campionato contro il Bologna in casa. Brutta tegola per Mazzarri, che ha avuto in Ansaldi uno dei calciatori più utilizzati di quest’inizio di stagione, per un totale di 1385 minuti in campo fra campionato ed Europa League.

IN AGGIORNAMENTO