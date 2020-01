Mercato Milan, Todibo può saltare: manca l’accordo sulla formula

Mercato Milan, Todibo può saltare

Mercato Milan Todibo | È tempo di risposte definitive per Jean-Clair Todibo. Il Milan vuole

capire, qui e adesso, se il difensore ha realmente intenzione di trasferirsi in rossonero oppure dovrà cambiare obiettivo. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Il difensore, classe 1999, del Barcellona dopo l’incontro dello scorso fine settimana con il direttore sportivo dei rossoneri, Frederic Massara, ha chiesto qualche giorno per prendere una decisione definitiva. Ma la pazienza del Milan sta per esaurirsi.

Calciomercato Milan, le parole di Massara

“Stiamo valutando se ci sono le possibilità per rinforzarci ulteriormente. Come Todibo ci sono altri profi li che stiamo studiando”. Queste le parole Massara a Sky Sport nell’immediata vigilia del match di San Siro con la Sampdoria. “Abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan, altrimenti non ci sarà un problema”. Nel frattempo tra Milan e Barcellona c’è un accordo totale. L’ipotesi di base è quella del prestito con diritto di riscatto. Ma Todibo non vuole tagliare definitivamente i ponti con il Barcellona. Da qui lo stallo. Da non sottovalutare il fatto che su Todibo ci sono, con forza anche Bayer Leverkusen e

Monaco, due club che al momento hanno un appeal decisamente maggiore rispetto ai rossoneri.