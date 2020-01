Mercato Milan, Todibo vuole un controriscatto: Cistana è l’alternativa

Il Milan vuole un difensore in questo calciomercato: Todibo è il nome in cima alla lista, ma il difensore del Barcellona tentenna. Così il Diavolo pensa ai profili per sostituirlo.

Calcio mercato Milan, Todibo non vuole tagliare i ponti col Barcellona

Continua la querelle tra Todibo ed il Milan. I rossoneri hanno già un accordo di massima con il Barça, ma il giovane non vuole recidere il cordone con la Spagna. Crede di potersi giocare le sue chances in Liga e così, riferisce Sky Sport, vuole che sia inserito un controriscatto a favore del Barcellona in occasione del suo trasferimento in Italia. Intanto è partito con i suoi attuali compagni alla volta dell’Arabia Saudita per una sorta di torneo a 4 che assegnerà la Supercoppa spagnola. Tuttavia lo stesso Massara, ieri in diretta a Sky, ha fatto intendere che, seppur non è possibile parlare di ultimatum, i rossoneri non potranno aspettare troppo una risposta da parte del centrale.

Ultime Milan, piace Cistana

In questo inizio di stagione si è distinto come uno dei difensori più interessanti dell’intera Serie A: Andrea Cistana, 22enne del Brescia, è uno dei profili individuati dalla dirigenza meneghina per rimpiazzare l’infortunato Duarte. Finora è sceso quasi sempre in campo con le Rondini (17 presenze su 18 partite, segnando anche un gol. Gli altri nomi, decisamente più difficili da ingaggiare, sono quello di Rojo del Manchester United e Demiral della Juventus.