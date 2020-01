Mercato Inter, Petagna idea per l’attacco: la strategia nerazzurra

Mercato Inter: come può arrivare Petagna

Mercato Inter Petagna | Antonio Conte si gode la sua Inter, e si gode soprattutto una delle coppie d’attacco più prolifiche d’Europa, Lautaro-Lukaku. Il tecnico nerazzurro però conosce bene le necessità della squadra, e sa altrettanto bene che servirà un’altra punta per far rifiatare uno dei due bomber. I profili seguiti sono tanti e tutti molto interessanti, ma nelle ultime ore il giocatore più discusso è senza dubbio Andrea Petagna.

Il centravanti sta vivendo un momento non felicissimo alla SPAL, e l’Inter vorrebbe portarlo a Milano in questa sessione di mercato. Una trattativa non facile a causa di un ostacolo piuttosto importante: le esigenze del club di Ferrara, il quale non vorrebbe privarsi affatto della loro punta migliore.

Inter-Petagna: un giocatore sblocca l’affare

Petagna è attualmente uno dei giocatori seguiti maggiormente dall’Inter nel ruolo di punta, ma i nerazzurri sanno bene di dover fare un grande sforzo se vogliono regalare l’ex Milan a Conte. C’è però un giocatore che potrebbe aiutare a sbloccare l’affare: Pinamonti, attualmente in forza al Genoa. Il centravanti andrebbe girato dal Grifone alla SPAL, e di conseguenza si sbloccherebbe con estrema facilità l’affare Petagna. Pinamonti che già negli scorsi giorni era stato accostato alla squadra di Semplici.

fonte cm.com