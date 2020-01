Lazio, Immobile raggiunge Lewandowski in testa alla Scarpa d’Oro

Lazio, Immobile in testa alla Scarpa d’Oro

Lazio Immobile Scarpa d’Oro | Con la doppietta realizzata ieri contro il Brescia, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha raggiunto Robert Lewandowski del Bayern Monaco in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro con 38 punti (19 gol x 2 di coefficiente di difficoltà campionato). Seguono Timo Werner dell’RB Lipsia con 36 e Jamie Vardy del Leicester con 34.

Notizie Lazio, la classifica del trofeo

La classifica della Scarpa d’oro è un riconoscimento calcistico conferito al giocatore che, durante la stagione calcistica europea, ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di gol in campionato per un coefficiente che rispecchia la difficoltà di tale campionato (prendendo come riferimento la lista coefficienti UEFA). Solo i primi cinque campionati hanno un coefficiente pari a 2; i campionati di fascia media hanno un coefficiente di 1,5, mentre quelli di fascia bassa hanno un coefficiente pari a 1. Fino al 1991 veniva preso in considerazione il vero numero di segnature, permettendo spesso la vittoria del trofeo a giocatori che militavano in competizioni nazionali di minor prestigio. Gli unici due calciatori italiani nella storia che si sono aggiudicati il trofeo sono Luca Toni e Francesco Totti.

La classifica aggiornata al 5 gennaio 2020

Immobile (19 gol fatti, 2*) 38

Lewandowski (19 gol fatti, 2) 38

Werner (18 gol fatti, 2) 36

Vardy (17 gol fatti, 2) 34

Messi (13 gol fatti, 2) 26