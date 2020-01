Calciomercato Torino – Piace Kurtic

Mercato Torino – Il Torino di Mazzarri è reduce dalla splendida vittoria con la Roma di Fonseca (0-2 all’Olimpico). L’anno inizia nel migliore dei modi dopo la brutta sconfitta del 2019 in casa contro la SPAL. Proprio con la SPAL si potrebbero intavolare trattative di mercato: sul piatto ci sono Kevin Bonifazi, Jasmin Kurtic e Soualiho Meité. Arrivano aggiornamento di mercato da Sky Sport per entrambe le squadre di Serie A.

Bonifazi e Meité alla SPAL, Kurtic al Torino

Su Bonifazi sono tanti i club di Serie A, tra cui Atalanta e Fiorentina su tutte, ma ora si apre il possibile ritorno proprio alla SPAL. Stesso discorso per Kurtic che è in uscita dal club ferrarese, il Parma prova l’acquisto, ma il Torino (che è alla ricerca di un centrocampista) pensa di poter chiudere con la SPAL l’affare che farebbe felici tutti. I due club starebbero ragionando anche su un possibile scambio di centrocampisti. Ai granata piace infatti Kurtic, cercato con forza anche dal Parma, mentre gli estensi pensano a Meité, proprio per sostituire eventualmente lo sloveno in mediana. Intanto Bonifazi sarebbe il nome giusto per completare la difesa a tre di Semplici.