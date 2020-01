Calciomercato Roma, Piatek-Perotti è l’intrigo con il Milan per gennaio: le ultime

Calciomercato Roma, obiettivo Piatek: il polacco piace al club giallorosso

Calciomercato Roma – Piatek e Perotti | Prende quota l’ipotesi di scambio tra Milan e Roma. Nikola Kalinic, nonostante qualche rassicurazione da parte di Paulo Fonseca, sembra sempre non convincere nel ruolo di vice-Dzeko ed è per questo che i giallorossi starebbero valutando le diverse ipotesi in avanti. Una di questa, porta il nome di Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco potrebbe effettivamente dire addio al Milan a seguito di brutte prestazioni con la maglia dei rossoneri. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver chiuso ulteriori spazi ed è per questo che altrove, potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista.

