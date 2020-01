Calciomercto Roma, Mertens a giugno a parametro zero: la situazione

Calciomercato Roma – Mertens a giugno

Mercato Roma calcio – Dries Mertens, attaccante del Napoli, finisce nel mirino della nuova Roma! L’As Roma pensa già al futuro e lo fa mettendo nel mirino Dries Mertens del Napoli. Il calciatore continua ad avere problemi riguardo la firma del rinnovo di contratto con il club azzurro. Il Napoli potrebbe perdere pezzi importanti in attacco nelle prossime settimane. Il belga e la società azzurra sono ancora distanti sul rinnovo del contratto. Il calciatore non partirà a gennaio, per questo potrebbe partire a parametro zero e firmare dal prossimo 1 febbraio con una nuova squadra. C’è la Roma che segue il calciatore tra le tante big.

Calcio Napoli mercato, Mertens Roma

Roma calcio news – Kalinic blocca l’arrivo di Mertens per gennaio. Ma Mertens è in scadenza con il Napoli a giugno, la Roma ci pensa seriamente. E’ un calciatore che piace tantissimo a molti club d’Europa e potrebbe firmare dal prossimo anno per restare in Italia, il calciatore gradirebbe restare in Serie A piuttosto che girare per l’Europa e vuole firmare un ultimo grande contratto. Mertens si trova bene a Napoli, ma come riporta Sky Sport il rinnovo è lontano, per questo la Roma pensa seriamente di convincerlo con una maxi offerta per chiudere il colpo a parametro zero.