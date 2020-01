Calciomercato Roma, Kalinic blocca l’arrivo di Mertens: i dettagli

Calciomercato Roma, Kalinic blocca l’arrivo di Mertens

Calciomercato Roma Mertens | La ripresa degli allenamenti per la Roma di Paulo Fonseca avverrà oggi. Dopo il clamoroso crollo interno con il Toro c’è da preparare la sfida con la Juventus. Una sfida che negli ultimi anni ha regalato qualche soddisfazione ai tifosi giallorossi ma sempre quanto il destino della stagione era già segnato. L’obiettivo, come recita l’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport, è quello di indirizzare in modo diverso il mese di gennaio che tra Juventus, Genoa, Coppa Italia a Parma, derby di ritorno e cambio societario si annuncia affatto noioso.

Mercato Roma, Kalinic blocca tutto

In mezzo a tutto questo c’è la sessione invernale del mercato. La Roma si muoverà solo nel caso riesca a piazzare qualche pedina in uscita. Uno su tutti Under, che in Inghilterra piace

all’Everton di Ancelotti e al Tottenham di Mourinho. Poi ci sarebbe in esubero Perotti che piace al Galatasaray. Fonseca dal canto suo vorrebbe avere da subito Mertens, che con il Napoli è ai ferri corti ed in scadenza contrattuale al 30 giugno 2020. Ma il belga vuole un

triennale da 4milioni di euro l’anno, più bonus vari. Operazione non impossibile a patto di liberarsi di Kalinic che però non vuole lasciare, almeno a gennaio la Roma. Proprio ieri ha detto “ufficialmente no ad un’offerta del Bordeaux, dove avrebbe anche ritrovato un tecnico che lo stima parecchio come Paulo Sousa e con cui ha reso molto bene ai tempi della

Fiorentina”. Se non si chiude e gennaio se ne riparla a giugno. La pista è caldissima.