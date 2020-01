Calciomercato Napoli, Rrahmani arriva a luglio: accordo raggiunto, le cifre

Calciomercato Napoli: accordo per Rrahmani

Calcio Mercato Napoli Rrahmani | Il Napoli si muove in maniera insistente sul mercato, e piazza un colpo importante in vista di luglio. Parliamo di Rrahmani, 25enne difensore del Verona. Il kosovaro sta disputando un’ottima stagione in Serie A, e presto diventerà un nuovo calciatore azzurro. Accordo raggiunto con la società gialloblù per una cifra di 12 milioni di euro più 2 di bonus.

Azzurri che intanto continuano a trattare anche per Amrabat, altro profilo interessante che sta facendo benissimo nella squadra di Juric. Nelle ultime ore c’è stato un importante incontro per il centrocampista marocchino, l’asse è caldissimo.