Calciomercato Napoli: Diego Demme è il nuovo nome per il centrocampo

Calciomercato Napoli, Demme è la nuova ipotesi di mercato

Calciomercato Napoli – Diego Demme | Il Napoli non si ferma solo al nome di Stanislav Lobotka per il centrocampo. La valutazione andrebbe anche su altre opzioni che potrebbero andare ad aggregarsi al colpo in arrivo dal Celta Vigo. ‘Piani B’ e non solo, perché gli azzurri vogliono aumentare numericamente i profili per il centrocampo. Lobotka potrebbe chiudersi ben presto, ma il Napoli non avrebbe intenzione di fermarsi sul mercato. Un altro nome potrebbe essere quello di Diego Demme, centrocampista del Lipsia.

Ultime Napoli, Demme del Lipsia: il calciatore di origini napoletane potrebbe essere il nuovo nome per il centrocampo