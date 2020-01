Calciomercato Napoli: offerta per Diego Demme del Lipsia, si complica Lobotka

Calciomercato Napoli – Diego Demme il nome nuovo in casa Napoli! Si aspetta il sì di Sofyan Amrabat (per giugno) mente si complica l’affare che porta a Stanislav Lobotka. Il Celta Vigo continua a fare resistenza alle offerte e i continui rilanci del Napoli. Il club spagnolo vorrebbe prima acquistare il sostituto e poi cedere Lobotka. La situazione resta ferma, con l’ennesimo rilancio del Napoli a 20 milioni, ma adesso gli azzurri virano su un altro obiettivo, si tratta di Diego Demme del Lipsia. Il centrocampista classe 1991 è in scadenza nel 2021 e potrebbe approdare in azzurro a gennaio.

Ultime Napoli, Demme se salta Lobotka

Il Napoli è su Diego Demme del Lipsia. Il centrocampista è finito nel mirino azzurro dopo che si sono complicate le cose per quanto riguarda l’affare Lobotka. Offerta ufficiale presentata al club tedesco: si tratta di 16 milioni più 2 di bonus. Demme (chiamato Diego dal padre tifoso napoletano), ha sempre parlato in passato di Gennaro Gattuso come suo idolo da calciatore. Il centrocampista italo-tedesco accetterebbe volentieri il trasferimento al Napoli e farsi allenare proprio da Gattuso. Lobotka o Demme, il Napoli cerca al più presto il rinforzo giusto per completare il centrocampo. Sono questi gli ultimi aggiornamenti importanti di mercato da parte di Sky Sport sul calcio Napoli.