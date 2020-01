Calciomercato Napoli: Amrabat-Giuntoli, incontro con gli agenti a Milano: la situazione

Calciomercato Napoli, Giuntoli incontra gli agenti di Amrabat

Calciomercato Napoli – Amrabat | E’ ancora Napoli-Inter, questa volta per quel che concerne il mercato. La sfida tra i due club questa volta si gioca per contendersi il cartellino del calciatore Sofyan Amrabat, sempre più lontano dal club scaligero. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, Cristiano Giuntoli sarebbe volato a Milano per avanzare i colloqui con l’entourage del marocchino, mentre con l’Hellas Verona ci sarebbe un accordo fissato a 35 milioni totali per aggiudicarsi anche il cartellino del difensore, Rrhamani, oltre a quello del centrocampista. Nel frattempo l’Inter resta attenta, e non vuole mollare la presa.

Non sono passate inosservate le prestazioni dell’Hellas Verona, che continua a convincere in Serie A, e tra gli altri sono venute fuori le qualità di Sofyan Amrabat. Quest’ultimo è un vero e proprio obiettivo del Napoli ed è per questo che, già nella sessione del mercato invernale, potrebbe unirsi ai partenopei. Gli azzurri avrebbero avuto intenzione di aggiudicarselo per giugno, ma la concorrenza troppo alta dei rivali dell’Inter, potrebbe spingere Aurelio De Laurentiis a chiudere subito. Oggi a Milano si incontrerà Giuntoli con l’agente del marocchino, per convincere quest’ultimo a scegliere la pista che porta ai partenopei.