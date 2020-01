Calciomercato Milan, Piatek in Premier: lo cercano West Ham e Aston Villa

Calciomercato Milan, Piatek verso la Premier League

Calciomercato Milan Piatek | C’è un centravanti che dopo la partita di ieri ha fatto

parlare di sé, e non è Ibrahimovic. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport. Ieri pomeriggio Zlatan ha iniziato in panchina co Piatek in campo. Ma questa gerarchia verrà rivista già dalle prossime partite. E se, come tutto fa pensare, l’area di rigore degli avversari di turno dei rossoneri in futuro sarà occupata, in Premier League e in Bundesliga gli spazi potrebbero aprirsi. Da ieri la cessione di Piatek è tornata ufficialmente all’ordine del giorno e almeno due club inglesi, West Ham United e Aston Villa e uno tedesco, il Bayer Leverkusen, hanno sondato la disponibilità del centravanti polacco del Milan al trasferimento.

Mercato Milan, evitare la minusvalenza

Ma l’operazione non sarà facile. Esattamente un anno fa Piatek aveva traslocato dal Genoa al Milan per un acquisto che aveva richiesto 35 milioni di euro di investimento. La stessa cifra, dedotto l’ammortamento, che i rossoneri pretendono di incassare oggi. La

disponibilità alla cessione è totale. A parole di Pioli, il tecnico rossonero, sottolinea come la coesistenza tra Piatek e Ibra sia possibile ma i fatti dicono ben altro. L’ingresso di Zlatan in campo contro la Sampdoria è stato contestuale all’uscita di Piatek. “Non solo, Ibra ha portato con sé Leao, prima soluzione per l’attacco del futuro”. Piatek è di troppo e l’idea, manifestata a più riprese, di restare a giocarsi il posto è fortemente messa in discussione.