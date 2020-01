Calciomercato Milan: Piatek verso l’Aston Villa, offerta di 30 milioni

Mercato Milan – Piatek verso la cessione! Krzysztof Piatek sta vivendo un periodo buio al Milan da quando ha scelto la maglia numero 9. Una vera e propria maledizione dei grandi attaccanti che hanno vestito la maglia rossonera negli ultimi anni. Arrivato a gennaio 2019, Piatek si è messo in mostra con grandi prestazioni e fatto tanti gol, quest’anno però la situazione è quasi drammatica. Il calciatore continua ad essere nervoso e vivere molto tempo tra panchina e sostituzioni durante il match.

Ultime Milan, Piatek verso la Premier

Novità in casa Milan. Nonostante la titolarità contro la Sampdoria, con l’arrivo di Ibrahimovic, lo spazio di Krzysztof Piatek sarà sensibilmente ridotto. Proprio per questo il club rossonero pensa a una sua cessione. Oltre alla Roma, è forte l’interesse dei club di Premier League, tra cui West Ham e Aston Villa su tutti. Quest’ultimo club sembra fortemente interessato, tanto che secondo Sky Sport, è già stata presentata l’offerta di 30 milioni di euro al Milan. Il calciatore polacco è in cima alla lista dell’Aston Villa che punta forte sull’attaccante polacco per averlo da subito.

Incontro avvenuto nella giornata di ieri tra il Milan e i dirigenti dell’Aston Villa. Il ds del club britannico è volato in Italia per trattare in prima persona con Boban e Maldini. Offerta presentata dunque, per un trasferimento a titolo definitivo di circa 30 milioni di euro. Ora bisognerà aspettare la rispsota del Milan nelle prossime ore.