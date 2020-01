Calciomercato Milan, Christensen piano B per la difesa: i dettagli

Calciomercato Milan: per la difesa si pensa anche a Christensen

Calcio Mercato Milan Christensen | Ancora tanti dubbi per il Milan in campionato, dove ancora una volta è arrivato un risultato poco soddisfacente. Lo 0-0 contro la Sampdoria ha riportato a galla le lacune rossonere, nonchè l’esigenza sempre più forte di andare a rinforzare tutti i reparti. In difesa ci sarà sicuramente qualche innesto, e il nome più discusso degli ultimi tempi è senza dubbio quello di Todibo, centrale francese del Barcellona. Il giovane giocatore è un obiettivo difficile da raggiungere, specie viste le alte richieste dei blaugrana.

Ecco che il Milan sta già studiando un piano B: Andreas Christensen, difensore danese in forza al Chelsea. Quest’ultimo ha totalizzato soltanto 8 presenze in Premier League, e non è considerato fondamentale nelle gerarchie di Lampard. I rossoneri restano alla finestra, e sanno che qualora dovesse sfumare Todibo, Christensen sarebbe un’ottima opzione. Questo quello riportato da goal.com.

News Milan: la formula per Christensen

Christensen è sicuramente un obiettivo concreto per il Milan, ancora alla disperata ricerca di un centrale di difesa in grado di fiancheggiare il capitano Romagnoli. Per il danese si vorrebbe optare per il prestito con diritto di riscatto, ma ovviamente ci sarà da valutare l’eventuale richiesta del Chelsea. Intanto il Diavolo sonda altri profili in quel ruolo, ecco l’altro nome.