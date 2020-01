Calciomercato Milan, Bentaleb nuovo nome per il centrocampo: i dettagli

Calciomercato Milan, Bentaleb per il centrocampo

Calciomercato Milan Bentaleb | Solo un pari per il Milan alla prima del 2020 nel giorno del nuovo esordio in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Contro la Sampdoria i rossoneri non vanno oltre uno scialbo 0-0, e anzi ha rischiato grosso perché le vere o le migliori occasioni da gol le hanno avute i blucerchiati nella ripresa. In sostanza, un punto ciascuno che fa comodo solo alla squadra di Ranieri, che stacca momentaneamente il Lecce salendo a quota 16 punti in classifica, poco sopra la zona retrocessione. Il Milan si porta a 22 e non riesce a rialzarsi dopo il pesante ko di Bergamo.

Mercato Milan, assalto al francese

La sostanza è che anche l’innesto di Ibra al momento ha prodotto novità positive. E’ il gioco complessivo dei rossoneri ad essere carente. Soprattutto nella zona nevralgica del campo. E’ necessario fare mercato in quella zona e proprio in queste ora sta prendendo quota un’operazione. Parliamo dell’acquisto di Nabil Bentaleb, classe 1994 centrocampista francese naturalizzato algerino. Benteleb gioca nello Schalke 04 a cui è legato da un contratto in scadenza al 30 giugno 2021. Valore nominale di mercato 5 milioni di euro. Bentaleb è un classico centrale di centrocampo, può agire sia da regista che da trequartista. L’operazione è in fase di definizione. Il calciatore arriverebbe a titolo definitivo.