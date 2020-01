Calciomercato Juventus, salta lo scambio tra Emre Can e Paredes

Calciomercato Juventus, Emre Can resta

Calciomercato Juventus Emre Can | Maurizio Sarri pagherà una cena a Fabio Paratici, come annunciato al fischio finale di Juventus-Cagliari. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Il motivo è banale ma decisivo per il proseguimento della stagione. Il direttore sportivo bianconero prima del trionfo di ieri contro il Cagliari, ai microfoni di Sky Sport è riuscito a far breccia nel cuore del suo allenatore con una frase: “Per noi il mercato di gennaio termina qui”. Il colpo lo ha piazzato in entrata con Dejan Kulusevski. E sulle possibili uscite Paratici ha messo sopra un vero e proprio masso.

Mercato Juventus, le parole di Paratici

Sulle tribune dell’Allianz Stadium erano presenti gli emissari del Manchester United, che hanno messo gli occhi su Demiral ed Emre Can. Ma il campo dice che il primo è incedibile, in virtù di un posto da titolare che da saltuario è diventando assai frequente. Sul secondo la pista di una possibile cessione è stata chiusa proprio da Paratici in diretta tv. “Emre Can? Rimarrà con noi, è un giocatore molto importante, a livello internazionale è uno dei centrocampisti più ambiti. Sicuramente ha opportunità lui e abbiamo opportunità noi ma crediamo che possa essere parte del nostro progetto, è un giocatore molto importante per noi”, ha concluso il direttore sportivo dei bianconeri. E’ la parola fine al possibile scambio tra il tedesco e Paredes del Paris Saint-Germain.