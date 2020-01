Calciomercato Juventus, Pjaca in uscita: tre club interessati

Calciomercato Juventus: tre squadra su Pjaca

Calcio Mercato Juventus Pjaca | La Juventus ritrova risultato e gioia in campionato dopo il 4-0 inflitto al Cagliari, e ora ricomincia a valutare il mercato. A gennaio potrebbero esserci altri movimenti, non solo in entrata. Chiaro che qualche giocatore partirà, specie se in esubero come ad esempio Marko Pjaca. L’attaccante croato non rientra minimamente nei piani di Sarri, e pertanto in questa sessione invernale si cercherà in tutti i modi di raggiungere l’accordo con qualche squadra interessata.

Attualmente sul giocatore ci sono tre club di Serie A: Cagliari, Verona, e Fiorentina. Quest’ultima lo ha avuto due stagioni fa, ma a causa di un brutto infortunio non ne hai mai visto l’esplosione. Questa la notizia riportata da cm.com.

Ultime Juventus: il punto sulle possibili cessioni

Fase molto importante per il mercato della Juventus, ora concentrata soprattutto sulla questione riguardante le cessioni. Incerto il futuro di Emre Can, dato per partente: il tedesco era stato accostato al PSG, ma ci sono state svolte inattese. Rabiot invece sembra sicuro della sua permanenza, così’ come Demiral, attualmente al centro del progetto. Situazione ancora da valutare invece per Rugani, attualmente sondato da diversi club, ma a cui non sono ancora arrivate offerte concrete e convincenti per ai bianconeri.