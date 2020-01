Calciomercato Juve: Miranda, c’è l’offerta

Calciomercato Juventus – Juan Miranda nel mirino bianconcero. Offerta di 15 milioni da parte della Juve per il giovane terzino di proprietà del Barcellona. Miranda è stato già la scorsa estate nel mirino della Juve, ma poi il club spagnolo rifiutò tutte le offerte per darlo in prestito. Ora la Juventus torna su Juan Miranda: il terzino del Barcellona, classe 2000, è al momento in prestito allo Schalke 04. A riportarlo sono i colleghi spagnoli di ‘Sport’.

Mercato Juve: Miranda Barcellona, la situazione

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, la Juventus avrebbe fatto formulato una nuova offerta al club catalano: si tratta di 10 milioni di euro di parte fissa, più 5 di bonus e una clausola di riacquisto in favore proprio del Barcellona. E’ questa l’offerta messa sul piatto del Barcellona. Ora sarà il club catalano a valutare, dato che ad oggi Miranda allo Schalke 04 ha totalizzato soltanto 3 presenze e vista la giovane età ha bisogn di maggior minutaggio.

Chi è Juan Miranda?

Miranda è un terzino sinistro classe 2000 (il prossimo 19 gennaio farà 20 anni) che ha collezionato fin troppe panchine allo Schalke 04. Le ultime due però Juan le ha giocate da titolare e per tutti e 90 minuti, visto anche l’infortunio di McKennie.