Calciomercato Juventus, Haaland spiega la scelta di andare al Borussia

Erling Haaland ha preferito il Borussia Dortmund tra le mille opportunità di mercato che aveva, Juventus compresa: oggi ha spiegato perché.

Calcio mercato Juve, i motivi della scelta di Haaland

L’attaccante norvegese, ex Salisburgo, fino a pochi giorni fa era al centro del mercato. Corteggiato da mezza Europa, dal Manchester United ad esempio ma anche dalla Juventus, che sembrava vicinissima al bomber. Che alla fine ha optato invece per il Borussia Dortmund. Oggi ai canali ufficiali del club tedesco ha spiegato il motivo di questa decisione: “Mi ha convinto il modo in cui hanno parlato con me e questo è ciò che mi ha portato a firmare. Ho solo avvertito che io ed il Borussia Dortmund potevamo funzionare. Ora capiremo se sarò abbastanza bravo per giocare, dovremo solo aspettare. So di avere qualcosa da apportare per questo club, è quello a cui penso“.

Gli fanno eco le parole del suo agente Mino Raiola al Telegraph: “Alla fine è il giocatore che deve scegliere la soluzione migliore per se stesso. Io sono contento che sia andato nella sua squadra preferita. Non è facile andare in un campionato difficile a quell’età, magari in un futuro potrà farlo“.

Mercato Juve, obiettivo giovani

Migliorare la Juventus si sa, non è cosa facile. Ecco perché, sfumato Haaland, i bianconeri non si sono fiondati su un altro attaccante. Una cosa è comprare un talento, un’altra è accontentarsi. Ecco perché Paratici ha preferito, in alternativi, investire una somma considerevole in un profilo come Dejan Kulusevski: qui i dettagli dell’affare.