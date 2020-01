Calciomercato Juventus, su De Ligt resta ancora il Barcellona: le ultime dalla Spagna

Calciomercato Juventus, dalla Spagna lanciano l’allarme De Ligt: calciatore sparito?

Calciomercato Juventus – De Ligt | Non sembra essere ancora l’annata che si aspettava Matthijs De Ligt quando, circa sei mesi fa, atterrava a Torino. Accolto con tanto entusiasmo a Torino, il difensore centrale ed ex Ajax, non ha ancora inciso in bianconero. Nelle ultime tre uscite si è seduto in panchina, contando anche la disfatta a Gedda della Supercoppa persona contro la Lazio. De Ligt ha disputato, fino ad ora, 17 gare tra Serie A e Champions League, non poche chiaramente, ma la situazione comincia ad accendere su di lui dei riflettori importanti. Considerando l’importante sforzo economico fatto dalla Juventus per prelevarlo la scorsa estate con gli 85 milioni spesi, fa strano eccome vederlo in panchina anche solo per qualche partita.

Il difensore olandese non gioca da praticamente un mese. L’ultima apparizione fu in occasione del 15 dicembre, quando subentrò dalla panchina contro l’Udinese e nei minuti finali, dopo il colpo subito alla testa da Bonucci. Adesso Sarri sta preferendo Merih Demiral al fianco di Bonucci, in attesa di recuperare Chiellini che potrebbe essere protagonista in una buona parte della seconda frazione di campionato. Sarri continua a considerarlo un calciatore importante, come ribadito anche nella giornata di ieri, ma il suo utilizzo comincia a non essere costante.

News Juventus, il Barcellona resta interessato a De Ligt: le ultime di calciomercato

Da Barcellona, precisamente dalla Spagna e dal quotidiano ‘AS’, fanno sapere che ci sarebbe l’ipotesi concreta di ritentare un assalto per Matthijs De Ligt. Il centrale di difesa olandese continua a piacere al club blaugrana, che individuerebbe in lui il dopo-Piqué. Il quotidiano parla di ‘scomparsa’ per De Ligt, con il Barcellona che avrebbe invece potuto garantirgli una continuità maggiore con i colori addosso dei catalani.