Calciomercato Juventus, per Chong si fa sul serio: c’è l’offerta dei bianconeri

Calciomercato Juventus, arriva la proposta dei bianconeri per Chong: i dettagli

Calciomercato Juventus – Chong | La Juve guarda sul mercato e lo fa soprattutto in ottica futura. Dejan Kulusevski ne è un esempio, Paratici ha ribadito che al momento il mercato è chiuso in casa bianconera, ma ecco che spuntano le ipotesi per il domani. In casa Juve si lavora proprio in tal senso ed è dall’Inghilterra che arriva la bomba di mercato: la Juventus è sulle tracce del giovane Tahith Chong. Il classe ’99 del Manchester United piace tantissimo ai bianconeri e Fabio Paratici potrebbe essere pronto all’assalto sul calciatore olandese. Il club inglese avrebbe anche proposto un rinnovo al giovanissimo talento Chong, che però non sarebbe d’accordo a prolungare. Rapporti non sereni tra lui e il club, con il Manchester non disposto ad attendere troppo per chiudere i discorsi legato al prolungamento del contratto.

Ultime Juventus, Chong è l’obiettivo per il futuro

Arriva direttamente dai colleghi del ‘Sun’, l’ultima indiscrezione di calciomercato in casa Juventus: Tahith Chong è un obiettivo dei bianconeri. Stando a quanto rivelato dagli inglesi, Fabio Paratici sarebbe disposto a mettere sul piatto due milioni di ingaggio per il ragazzo olandese, con un bonus al momento della firma di ben due milioni. Il calciatore potrebbe convincersi, visto anche il compenso economico importante che si troverebbe di fronte. L’idea di raggiungere l’Italia e la Juventus potrebbe affascinare il giocatore del Manchester United, pronto a dire addio a fine stagione dal club inglese. Nelle prossime settimane, inoltre, il tabloit inglese racconta di un possibile incontro con l’entourage del calciatore per conoscere le possibili soluzioni sul suo futuro.