Calciomercato Inter, Wanda Nara: “Icardi via dal PSG? Vedremo”

Wanda Nara torna a parlare del suo assistito Mauro Icardi: dopo mesi il suo nome torna ad infiammare il calciomercato.

Calcio mercato Inter, Icardi sarà riscattato?

A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello, Wanda Nara si sofferma anche su tematiche inerenti al mercato: “Maurito sta facendo bene in Francia, ma deciderà lui se fermarsi in Ligue 1 o meno. Noi ci siamo trovati bene, abbiamo fatto un sacco di amici“. Il PSG ha l’opportunità di riscattarlo alla cifra di 70 milioni: dopo 14 gol in 18 partite, non sembra una possibilità eccessivamente improbabile. Tuttavia la parola spetterà sempre al giocatore, che intanto, secondo la compagna, sarebbe un tipo da Isola dei Famosi, in un futuro: “Gli piace l’attività fisica, la natura, la caccia e la pesca…ma manca ancora molto tempo“.

