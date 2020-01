Calciomercato Inter, Godin in uscita: ha chiesto la cessione

Calciomercato Inter, Godin ha chiesto la cessione

Calciomercato Inter Godin | La partita della sessione invernale del mercato neroazzurro si gioca su più tavoli, ma il campo centrale è sempre uno e porta a Barcellona. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport. Arturo Vidal, a dispetto delle smentite catalane e delle boutade di Beppe Marotta resta l’obiettivo numero uno per l’Inter che punta allo scudetto. Il diktat del tecnico Antonio Conte è stato chiaro sin dall’inizio e gli indizi non lasciano spazio a dubbi. L’Inter aspetterà che il Barcellona giochi la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita e poi tornerà all’attacco.

Mercato Inter il difensore in uscita

Intanto, però, Marotta e Ausilio continuano a lavorare sul sogno Eriksen. Ma è un obiettivo di giugno, quando il danese del Tottenham sarà svincolato. Difficile muoversi adesso anche se c’è da notare che la cifra che si dovrebbe investire su Vidal potrebbe essere la stessa. Poi, se esce Politano che piace molto a Roma e Fiorentina, arriverà anche un’altra punta. Si apre in parallelo una grana. La terza panchina consecutiva in A di Godin lascia aperta una porta su un possibile addio dell’uruguaiano, per nulla contento delle continue esclusioni. Tramite il suo procuratore ha fatto sapere di essere pronto alla partenza e le parole di Conte sul giovane Bastoni sono suonate molto male alle orecchie dell’ex Atletico Madrid “Faccio delle scelte e non è la prima volta che Bastoni gioca. E’ il nostro futuro e il nostro presente. Gioca la palla da dietro. Fa quello che gli chiedo. Se diventa più cattivo è un giocatore che ha un grandissimo futuro”.