Calciomercato, l’Inter insiste per Eriksen: pronta l’offerta al Tottenham

Calciomercato, l’Inter insiste per Eriksen

Calciomercato Inter Eriksen | L’Inter fa sul serio per Christian Eriksen. Nonostante le smentite di ieri dell’ad Beppe Marotta, secondo il Daily Mirror il club nerazzurro sarebbe pronto a presentare un’offerta da 23,5 milioni di euro al Tottenham per avere già a gennaio il 27enne centrocampista danese. Eriksen è in scadenza di contratto a giugno e ha fin qui rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevuto dalla squadra inglese. Su Eriksen c’è da tempo anche l’interesse di Juventus e Real Madrid.

Mercato Inter, anche il Manchester United su Vidal

La notizia si sposa alla perfezione con altre due trattative che riguardano direttamente i neroazzurri. La prima, sempre riferita dai tabloid britannici, nello specifico dal Daily Express, rivela che anche il Manchester United sarebbe sulle tracce di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona obiettivo dichiarato dell’Inter per il mercato di gennaio. Secondo il giornale inglese, i Red Devils sarebbero disposti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per strappare il sì del club spagnolo. Di qui la necessità di cambiare obiettivo. Ma per farlo è necessario fare casse e in questo caso, sempre dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni di un interesse del Manchester City per Milan Skriniar. Secondo il Mirror, Pep Guardiola avrebbe individuato nel centrale slovacco il rinforzo giusto per la sua difesa. Su Skriniar. Sarebbe un’affare da almeno 60 milioni di euro.