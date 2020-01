Calciomercato Inter, Dimarco ancora in uscita: due club di Serie A su di lui

Calciomercato Inter, Dimarco verso la cessione: Verona e Genoa a gennaio

Calciomercato Inter – Dimarco | Non ha convinto Antonio Conte, il giovane Federico Dimarco. L’esterno difensivo non ha trovato molto spazio nell’undici del tecnico ex Chelsea e Juve, nonostante l’ottimo pre-season. Anche la stagione poi sembrava essere cominciata con il piglio giusto, perché il calciatore aveva totalizzato già due presenze in cinque partite. Quest’ultime poi, si sono allungate alle restanti della stagione, perché il giocatore non ha mai più visto il campo. Solo panchina per il ragazzo di Milano che non riesce a trovare spazio all’Inter e potrebbe così essere messo in uscita nuovamente dal club nerazzurro. Alle porte ci sono due club di Serie A: il Genoa e l’Hellas Verona.

