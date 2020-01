Calciomercato Inter, è Darmian il sostituto di Godin: la trattativa

Calciomercato Inter, è Darmian il sostituto di Godin

Calciomercato Inter Darmian | La partita di Napoli ha scoperchiato, una volta per tutte, il caso Godin. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizioni oggi in edicola di Tuttosport. Il difensore uruguaiano è alla terza esclusione consecutiva per scelta tecnica di Conte dopo quelle con Fiorentina e Genoa. Il centrale, ieri parecchio infastidito nel pre-partita, dopo i novanta minuti di Champions League con il Barcellona a San Siro, era il 10 dicembre, non ha praticamente più visto il campo. Conte gli ha sempre preferito Bastoni che peraltro ieri sera ha anche elogiato pubblicamente. Bastoni quindi ha sopravanzato stabilmente Godin nelle gerarchie del tecnico. E con il mercato aperto, la sessione invernale ha preso il via il 2 gennaio e chiuderà il 2 febbraio non va trascurato nessuno scenario, compreso l’addio del difensore arrivato in estate a parametro zero dopo gli anni all’Atletico.

Mercato Inter, assalto al terzino del Parma

In caso di divorzio da Godin, l’Inter non si farebbe trovare impreparata, avendo già bloccato Matteo Darmian, “giocatore che per caratteristiche meglio si adatterebbe al 3-5-2 di Conte”. “Le competizioni sono tre – ha sottolineato Marotta ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match con il Napoli -, e c’è bisogno di tutti, poi spetta a Conte scegliere i giocatori migliori in base alle loro performance e la forma Ci stiamo muovendo sul mercato con interesse proprio perché la rosa è ridotta. Credo che più che di titolari bisogna parlare di co-titolari. In questo momento cerchiamo un centrocampista e un esterno, poi se i giocatori decidono di andare via proveremo ad accontentarli”. Le parole dell’amministratore delegato del club di Steven Zhang, sembrano ritagliarsi alla perfezione per Godin.