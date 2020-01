Calciomercato Inter, Acuna si avvicina: malumore allo Sporting

Calciomercato Inter: Acuna vuole lasciare lo Sporting, nerazzurri alla finestra

Calcio Mercato Inter Acuna | Caccia ai rinforzi per l’Inter, soprattutto in questa sessione invernale. La squadra meneghina è una delle più attive sulla questione, e l’ad Marotta con il ds Ausilio sta cercando di valutare diversi profili sparsi per l’Europa. Tra i più interessanti c’è sicuramente anche Acuna, laterale mancino in forza allo Sporting Lisbona. Il giocatore sta facendo molto bene negli ultimi tempi, e la sua intenzione sarebbe quella di provare nuove esperienze al di fuori del Portogallo.

Il club portoghese gli aveva promesso una adeguamento dello stipendio, cosa che però non è mai arrivata finora. Stando a quanto riportato da A Bola infatti, per questo motivo pare che il giocatore sia un po scontento. I nerazzurri restano alla finestra, in attesa di muovere concretamente i primi passi nell’affare.

News Inter: per Acuna sfida al Napoli

Acuna è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti al momento, ed è ovvio che sia un giocatore seguito da diversi club importanti. Tra questi anche il Napoli, che qualche giorno fa ci ha fatto più di un pensierino. Servirà la giusta offerta per convincere lo Sporting, e intanto si prospetta un duello di mercato tutto italiano.