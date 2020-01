Calciomercato Fiorentina, affare Cutrone in stallo: la situazione

Calciomercato Fiorentina: rallenta l’operazione Cutrone

Calcio Mercato Fiorentina Cutrone | Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e la maggior parte dei club sta cercando rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Tra questi anche la Fiorentina, che ad oggi è alla ricerca di una prima punta in grado di sbloccare le gare complicate. Il profilo che viene seguito con maggior interesse è senza dubbio quello di Cutrone, obiettivo numero uno della società viola.

L’attaccante ex Milan è al momento in forza al Wolverhampton, ma la sua esperienza inglese non è mai sbocciata, e la sensazione è che questo non accadrà mai. In tribuna la scorsa gara, e con tanta voglia di ritornare in Serie A, Cutrone sembra ad un passo dall’arrivo a Firenze, ma nella giornata di oggi si è registrato un brusco rallentamento. Il motivo? Le richieste piuttosto alte del club inglese. Questa la notizia riportata da TMW.

News Fiorentina: Cutrone, si farà

Cutrone è l’attaccante ideale per la Fiorentina, specie vista la sua fame in zona gol. Il club di Firenze fa fatica ad essere cinica, e l’ex Milan potrà sicuramente dare quel qualcosa in più dal punto di vista offensivo. Il rallentamento odierno non spaventa, siamo ai dettagli.