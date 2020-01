Calciomercato Fiorentina, Cutrone a un passo: ultimi dettagli con i Wolves

Calciomercato Fiorentina, Cutrone a un passo

Calciomercato Fiorentina Cutrone | L’affare sull’asse Firenze-Wolverhampton è in dirittura di arrivo e il conto alla rovescia è ormai scattato. Patrick Cutrone è pronto a tornare in Italia con la maglia della Fiorentina. Lo rivela, entrando nei dettagli dei pagamenti, l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. I dirigenti viola peraltro hanno molta fretta di sistemare l’attacco da mettere a disposizione di Iachini. E la gara di Bologna ha confermato in pieno la necessità.

Mercato Fiorentina, gli accordi con il Wolverhampton

La pista che porta a Cutrone era comunque molto calda già da prima di Natale, addirittura da prima che fosse chiamato Iachini alla guida dei Viola al posta di Montella. Ma ora siamo ai dettagli. Il via libera definitivo, il calciatore ha dato il suo ok da tempo al trasferimento, è arrivato nel fine settimana quando l’attaccante non è stato neppure convocato per la gara di FA Cup. L’allenatore dei Wolves, Espirito Santo è stato netto: “Era la decisione migliore per tutti. E’ tutto ok anche se qualcosa potrebbe succedere, per il momento non voglio dire di più”. La formula con cui si concluderà il trasferimento dovrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto già fissato per una cifra complessiva di 18 milioni di euro. Potrebbe scendere di uno o due milioni se dal prezzo finale sarà detratto o meno l’ammortamento dei sei mesi di ingaggio verso dal club di Premier League a Cutrone. Ma siamo ai dettagli.