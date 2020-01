Bologna, doppio colpo Vignato e Barrow: si chiude a gennaio

Calciomercato Bologna – Il club supera la concorrenza per Barrow e Vignato! Il Bologna è determinato in questa sessione di calciomercato invernale. Il club è vicinissima alla chiusura per due giovani calciatori: si tratta di Musa Barrow (classe 1998), ma anche Emanuel Vignato (classe 2000). Intesa ad un passo, come riportato da Sky Sport, da parte del Bologna con Atalanta e Chievo Verona, affari che si concludono entrambi a gennaio.

Bologna, Vignato e Barrow in arrivo

Per il giovane Vignato si può chiudere tra Chievo Verona e Bologna per circa 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Barrow non trova spazio all’Atalanta, ed è pronto a ritagliarsi la sua chance a Bologna, che ha appena venduto anche Destro. Entrambi i calciatori sono in arrivo per l’immediato in questa sessione di gennaio.